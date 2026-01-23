Summerland NewsMore Summerland News
RECENT STORIES
- 5 things: PM's not invitedCanada/U.S. - 11:41 am
- Bridge bashed by tugboatDelta - 11:38 am
- Byelection will go aheadPeachland - 11:36 am
- Fewer black bears put downBC - 10:48 am
- Arenas will be redevelopedKamloops - 10:47 am
Real Estate
4345 Gallaghers Fairway S
2 bedrooms 2 baths
$925,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$925,000
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Frosty South Okanagan BC SPCA >
Summerland Quick Links District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
Interior Health
Regional District Okanagan-Similkameen
Summerland Discussion Forum
School District 67 - Okanagan Skaha
Okanagan Regional Library
Summerland Chamber & Tourism
Interior Health
Regional District Okanagan-Similkameen
Summerland Discussion Forum
School District 67 - Okanagan Skaha
Okanagan Regional Library
© 2026 Castanet.net