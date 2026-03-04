Salmon Arm News
Bridge maintenance east of Sicamous will mean single-lane alternating traffic on Highway 1
Single-lane on Trans-Canada
Photo: Castanet file photo
Maintenance work is expected to need single-lane alternating traffic on a section of the Trans-Canada Highway between Sicamous and Revelstoke today.
Motorists travelling between Sicamous and Revelstoke today will experience minor delays due to planned maintenance at the Taft Overhead Bridge.
Work was scheduled to begin near the bridge, located approximately 29 kilometres east of Sicamous, at 9 a.m. on Wednesday. The work is expected to take until 5 p.m. to complete.
Travellers are advised to watch for traffic control personnel. Single-lane alternating traffic will be in effect.
More Salmon Arm News
RECENT STORIES
- Golf season set to tee offKamloops - 9:25 am
- Single-lane on Trans-CanadaSicamous - 9:22 am
- Bill comes due in RosslandRossland - 9:04 am
- Daughter left in dark Dominican Republic - 8:35 am
- NATO's focus on the NorthOttawa - 8:34 am
Real Estate
2202
1 bedrooms 1 baths
$64,900
more details
1 bedrooms 1 baths
$64,900
more details
Shuswap BC SPCA Featured Pet
Fauna Shuswap BC SPCA >
Shuswap Quick Links City of Salmon Arm
Salmon Arm Weather
District of Sicamous
Sicamous Weather
Shuswap Tourism
Salmon Arm Chamber of Commerce
Salmon Arm Classifieds
Interior Health
Okanagan Regional Library
Salmon Arm Weather
District of Sicamous
Sicamous Weather
Shuswap Tourism
Salmon Arm Chamber of Commerce
Salmon Arm Classifieds
Interior Health
Okanagan Regional Library
© 2026 Castanet.net