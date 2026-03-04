287885
Salmon Arm News  

Bridge maintenance east of Sicamous will mean single-lane alternating traffic on Highway 1

Single-lane on Trans-Canada

Luc Rempel - Mar 4, 2026 / 9:22 am | Story: 601818

Motorists travelling between Sicamous and Revelstoke today will experience minor delays due to planned maintenance at the Taft Overhead Bridge.

Work was scheduled to begin near the bridge, located approximately 29 kilometres east of Sicamous, at 9 a.m. on Wednesday. The work is expected to take until 5 p.m. to complete.

Travellers are advised to watch for traffic control personnel. Single-lane alternating traffic will be in effect.

