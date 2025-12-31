Salmon Arm News
Electrical maintenance means single-lane on Trans-Canada Highway east of Sicamous
Single lane on Hwy 1
Photo: DriveBC
Single lane alternating traffic will be in effect on Highway 1 east of Sicamous for much of the day.
Electrical maintenance work east of Sicamous will cause minor delays on the Trans-Canada Highway today.
Travellers can expect single lane alternating traffic on Highway 1 between Maier Road and Kerr Road.
Crews started work this morning at 8 a.m. and the project expected to take until 4 p.m. today.
