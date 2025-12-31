274695
Salmon Arm News  

Electrical maintenance means single-lane on Trans-Canada Highway east of Sicamous

Single lane on Hwy 1

Luc Rempel - Dec 31, 2025 / 10:12 am | Story: 591832

Electrical maintenance work east of Sicamous will cause minor delays on the Trans-Canada Highway today.

Travellers can expect single lane alternating traffic on Highway 1 between Maier Road and Kerr Road.

Crews started work this morning at 8 a.m. and the project expected to take until 4 p.m. today.

