Penticton News
Skier rescued following aerial search in backcountry at Manning Park
Manning Park skier rescued
Photo: Princeton GSAR (Facebook)
Search and rescue teams coordinate to rescue skier in the Manning Park Area.
A lost skier was rescued by local search and rescue teams in the backcountry of Manning Park Sunday.
Sunday morning, Penticton and District Search and Rescue sent three members to assist Princeton Ground Search and Rescue search for the overdue skier.
"While part of the team was out supporting the Frosty Toes Winter Swim, another call was underway behind the scenes," said PenSAR on social media.
Crews carried out an aerial search as part of rescue efforts.
Just after 12 p.m., the skier was found safe and "walked into ICP."
More Penticton News
RECENT STORIES
- Plans for $33M solar projectOliver - 5:00 pm
- Manning Park skier rescuedManning Park - 4:17 pm
- 'A monstrous body of snow'BC - 4:01 pm
- Minneapolis mourns nurseMinneapolis - 3:54 pm
- Congressman assaulted Park City, Utah - 3:22 pm
Real Estate
#14 - 4400 Gallaghers Dr E
3 bedrooms 3 baths
$914,900
more details
3 bedrooms 3 baths
$914,900
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Susie Q South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links City of Penticton
Visit Penticton
Penticton Transit
Discover Naramata
Okanagan Falls
Town of Oliver
Town of Osoyoos
Town of Keremeos
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Penticton & Wine Country Chamber
Penticton Discussion Forum
District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
School District 67 - Okanagan Skaha
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
Visit Penticton
Penticton Transit
Discover Naramata
Okanagan Falls
Town of Oliver
Town of Osoyoos
Town of Keremeos
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Penticton & Wine Country Chamber
Penticton Discussion Forum
District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
School District 67 - Okanagan Skaha
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
© 2026 Castanet.net