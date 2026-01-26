282782
280881
Penticton News  

Skier rescued following aerial search in backcountry at Manning Park

Manning Park skier rescued

Sarah Crookall - Jan 25, 2026 / 4:17 pm | Story: 596125

A lost skier was rescued by local search and rescue teams in the backcountry of Manning Park Sunday.

Sunday morning, Penticton and District Search and Rescue sent three members to assist Princeton Ground Search and Rescue search for the overdue skier.

"While part of the team was out supporting the Frosty Toes Winter Swim, another call was underway behind the scenes," said PenSAR on social media.

Crews carried out an aerial search as part of rescue efforts.

Just after 12 p.m., the skier was found safe and "walked into ICP."

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Penticton News

282718