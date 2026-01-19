283048
Flash mob for film festival at Penticton Tim Hortons

Flash mob for film festival

Chelsea Powrie - Jan 19, 2026 / 2:53 pm | Story: 595045

A Penticton Tim Hortons got a treat recently, when a flash mob took over for some fun.

A group promoting the upcoming Snakebite Film Festival popped in to spread some joy, dancing to Dolly Parton.

Okanagan content creator Isaiah Collins captured the fun on camera.

Snakebite runs Jan. 29 through Feb. 1, and more information plus a link to tickets can be found here.

Watch the dance party flash mob below.

