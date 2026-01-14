Penticton News
Penticton Boston Pizza steps up to support South Okanagan Similikameen Medical Foundation
Local restaurant steps up
The South Okanagan Similkameen Medical Foundation is sending out a heartfelt thank you to the Penticton Boston Pizza for its recent donation.
The restaurant dontated $1,355 in support of the Women and Children’s Centre.
"This generous gift was raised through the Kids Cards program for September, with 100 per cent of the profits being donated to the South Okanagan Similkameen Medical Foundation," reads a social media post in gratitude.
"Community support is what makes stronger healthcare possible. We are deeply thankful to our local Boston Pizza team and everyone who helped make this contribution happen."
