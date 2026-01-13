281809
279562
Penticton News  

Penticton Search and Rescue assist in slippery, steep conditions

Rescue slippery, steep

Chelsea Powrie - Jan 12, 2026 / 4:08 pm | Story: 593815

Penticton Search and Rescue are pleased with results after quick action Sunday.

The team responded to a call in Olalla to assist with the transport of an injured subject to BC Emergency Health Services.

"The subject was located in steep, slippery terrain, requiring a rope rescue to safely transport them," reads an update from PenSAR.

"The patient was transferred to BCEHS approximately one hour after the team arrived on scene."

PenSAR sends its thanks to all who assisted in the rescue.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Penticton News

279903