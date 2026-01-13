Penticton News
Penticton Search and Rescue assist in slippery, steep conditions
Rescue slippery, steep
Penticton Search and Rescue are pleased with results after quick action Sunday.
The team responded to a call in Olalla to assist with the transport of an injured subject to BC Emergency Health Services.
"The subject was located in steep, slippery terrain, requiring a rope rescue to safely transport them," reads an update from PenSAR.
"The patient was transferred to BCEHS approximately one hour after the team arrived on scene."
PenSAR sends its thanks to all who assisted in the rescue.
