New principals in Okanagan-Skaha schools after beloved longtime leader retires
New principals at schools
The Okanagan-Skaha school board has announced some upcoming administration changes at local schools.
Effective February 1, 2026, Kim Wise, currently vice-principal at Summerland Secondary School, will assume the role of Principal at Naramata Elementary School, succeeding Jeff Redden as he retires.
Jordan Harris, currently a teacher at Penticton Secondary School, will take on the Summerland vice principal role. He has taught across multiple departments during his time at Pen High.
Redden's retirement follows an illustrious career in School District 67, including:
- Vice-Principal, Wiltse Elementary (2005–2007)
- Principal, Naramata Elementary (2007–2012)
- Principal, Trout Creek Elementary (2012–2017)
- Principal, Wiltse Elementary (2017–2020)
- Principal, Naramata Elementary (2020–2026)
"The district sincerely thanks Mr. Redden for his outstanding service and wishes him the very best in his retirement," reads a press release from the district issued Wednesday.
