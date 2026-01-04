282077
Outage knocks out power to 550 Penticton properties

Hundreds without power

Nicholas Johansen - Jan 4, 2026 / 8:40 am | Story: 592321

Hundreds of properties are without power in the south end of Penticton Sunday morning.

In a press release, the City of Penticton said a downed power pole has knocked out electrical service to about 550 properties.

The impacted areas include Skaha Lake Road south of Waterford Avenue, Yorkton Avenue west of Skaha Lake Road, part of Lee Avenue, Elm Avenue and South Beach Drive.

City electrical crews have been on scene since early Sunday morning and restoration of power is expected around noon.

