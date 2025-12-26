Penticton News
Penticton's Soupateria serves 32,000+ meals in 2025
Soupateria serves 32,000+
Photo: Soupateria
L to R: Volunteer Daniel, President Rod Strike, Volunteer Ken, Soupateria Manager Carina Van de Velde, Kitchen Supervisor Kim Kopp, Volunteer Gil, Volunteer Natasha, Volunteer Frank
Penticton's Soupateria had another successful year serving Christmas meals and food all year, thanks to the work of their volunteers.
The non-profit served over 100 Christmas meals on Dec. 25, served up by smiling volunteers full of holiday spirit.
Soupateria operates daily. In 2024 they served over 34,000 meals year-long, and this year 32,000.
