Friday, Dec 26
Penticton News  

Penticton's Soupateria serves 32,000+ meals in 2025

Soupateria serves 32,000+

Chelsea Powrie - Dec 26, 2025 / 10:06 am | Story: 591202

Penticton's Soupateria had another successful year serving Christmas meals and food all year, thanks to the work of their volunteers.

The non-profit served over 100 Christmas meals on Dec. 25, served up by smiling volunteers full of holiday spirit.

Soupateria operates daily. In 2024 they served over 34,000 meals year-long, and this year 32,000.

