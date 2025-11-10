Penticton News
Princeton high school students clean up garbage dumped on Swan Lake loop
High schoolers clear trash
Photo: Princeton Secondary School (Facebook)
Trash pile cleaned up by Princeton high schoolers.
A group of Princeton Secondary School students cleaned up garbage following a hike on the Swan Lake loop.
On social media Wednesday, the school said the Outdoor Education/Leadership/Environmental Science class had walked by the garbage pile a few time.
"Today we went back and picked it all up! Way to go AEL 11/12," reads the post.
In photos shared, students can be seen moving trash into bags and into a truck.
Photo: Princeton Secondary School (Facebook)
Princeton high school students collect dumped trash.
More Penticton News
RECENT STORIES
- Police chase ends in crashSalmon Arm - 5:01 pm
- Seniors renew their vowsPenticton - 5:00 pm
- No return to site of killingsTumbler Ridge - 3:16 pm
- Senators support trade pact Canada/U.S. - 3:13 pm
- Marching to support protestsToronto - 3:12 pm
Real Estate
1960 KLO ROAD #11
2 bedrooms 2 baths
$975,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$975,000
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Bobbie (& Susie) South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links City of Penticton
Visit Penticton
Penticton Transit
Discover Naramata
Okanagan Falls
Town of Oliver
Town of Osoyoos
Town of Keremeos
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Penticton & Wine Country Chamber
Penticton Discussion Forum
District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
School District 67 - Okanagan Skaha
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
Visit Penticton
Penticton Transit
Discover Naramata
Okanagan Falls
Town of Oliver
Town of Osoyoos
Town of Keremeos
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Penticton & Wine Country Chamber
Penticton Discussion Forum
District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
School District 67 - Okanagan Skaha
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
© 2026 Castanet.net