Princeton high school students clean up garbage dumped on Swan Lake loop

Sarah Crookall - Nov 9, 2025 / 5:00 pm | Story: 583040

A group of Princeton Secondary School students cleaned up garbage following a hike on the Swan Lake loop.

On social media Wednesday, the school said the Outdoor Education/Leadership/Environmental Science class had walked by the garbage pile a few time.

"Today we went back and picked it all up! Way to go AEL 11/12," reads the post.

In photos shared, students can be seen moving trash into bags and into a truck.

