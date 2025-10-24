284382
Penticton school hosting spooky haunted fundraiser

Chelsea Powrie - Oct 24, 2025 / 10:38 am | Story: 579474

Spooky fun for a great cause is coming to Princess Margaret Secondary School in Penticton this weekend.

On Oct. 25, check out the school's haunted house, with proceeds going towards the Maggie Leadership Class.

The haunted house has two sessions, one running from 1:30 to 3:30 p.m. which is billed as family-friendly, and a scarier version from 4:30 to 6:30 p.m.

"Walk through our haunted school filled with characters from your favourite horror movies," reads the event description.

All are welcome.

