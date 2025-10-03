Penticton News

Crash snarls traffic on Channel Parkway in Penticton

Photo: Contributed Crash in Penticton Friday.

Traffic is snarled at the corner of the Channel Parkway and Green Avenue Friday morning due to a multi-vehicle crash.

It is unclear at this time what injuries may have been sustained.

Drivers in the area should be aware traffic may be moving slower.