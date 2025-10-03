Penticton News
Crash snarls traffic on Channel Parkway in Penticton
Crash on Parkway
Traffic is snarled at the corner of the Channel Parkway and Green Avenue Friday morning due to a multi-vehicle crash.
It is unclear at this time what injuries may have been sustained.
Drivers in the area should be aware traffic may be moving slower.
