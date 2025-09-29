Penticton News
Okanagan Falls landfill closed until Wednesday
Landfill closed for now
The Okanagan Falls Landfill is closed until later this week.
According to a public post from the Regional District of Okanagan Similkameen the landfill has experienced an "unexpected operational issue."
Normal operations are expected to resume Wednesday, Oct. 1.
