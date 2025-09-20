Penticton News

South Okanagan-Similkameen's hottest festival back today in Keremeos

Photo: The Similkameen Sizzle

Hot pepper fans, today is the day to test your mettle.

Canada's only hot pepper festival returns to the Similkameen Valley Saturday, Sept. 20.

Check it out all day in Keremeos. Featuring vendors, live music and, of course, a hot pepper eating contest. It will be the hottest spot in the valley.

The Similkameen Sizzle is free to attend, with concession and beverages available for purchase.

