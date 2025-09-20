Kelowna's Homepage
Kelowna Penticton Vernon Kamloops Nelson Oliver / Osoyoos Salmon Arm
Friday, Dec 26
Merry Christmas from Castanet!
281344
276237
Penticton News  

South Okanagan-Similkameen's hottest festival back today in Keremeos

Sizzling festival is back

Chelsea Powrie - Sep 20, 2025 / 4:00 am | Story: 573463

Hot pepper fans, today is the day to test your mettle.

Canada's only hot pepper festival returns to the Similkameen Valley Saturday, Sept. 20.

Check it out all day in Keremeos. Featuring vendors, live music and, of course, a hot pepper eating contest. It will be the hottest spot in the valley.

The Similkameen Sizzle is free to attend, with concession and beverages available for purchase.

For more information click here.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Penticton News

RECENT STORIES
More Top Stories >
280130


Real Estate
5216970
#1203 - 3833 Brown Road, West Kelowna,
2 bedrooms 2 baths
$469,000
more details




Send us your News Tips!


280694


South Okanagan BC SPCA Featured Pet

Hope
Hope South Okanagan BC SPCA >


279615


TheTango.net
Awkward Christmas Photos

Awkward Christmas Photos

Galleries | December 25, 2025
The Tango

'Scared' to host Martha

Showbiz | December 25, 2025
The Tango

Dogs decked out in lights

Must Watch | December 25, 2025
The Tango

Christmas from the cats

Must Watch | December 25, 2025
The Tango

Christmas Morning Dose- December 25, 2025

Daily Dose | December 25, 2025
South Okanagan Quick Links City of Penticton
Visit Penticton
Penticton Transit
Discover Naramata
Okanagan Falls
Town of Oliver
Town of Osoyoos
Town of Keremeos
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Penticton & Wine Country Chamber
Penticton Discussion Forum
District of Summerland
Summerland Chamber & Tourism
School District 67 - Okanagan Skaha
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
281333