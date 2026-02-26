288107
Oliver Kiwanis Club donates to two community initiatives

Sarah Crookall - Feb 26, 2026 / 12:35 pm | Story: 600860

Oliver Kiwanis Club presented a couple of big cheques to community initiatives this week.

On Wednesday, the non-profit presented two $1,000 donations.

"We had to cheque presentations today...one for Sage Valley Singers [and] another for the Oliver Ambassadors Program."

Sage Valley Singers is a community choir and the Oliver Ambassadors Program is a student program fostering leadership.

