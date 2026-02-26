Oliver/Osoyoos News
Oliver Kiwanis Club donates to two community initiatives
Two community donations
Photo: Kiwanis Club of Oliver (Facebook)
Oliver Kiwanis Club donates to the Oliver Ambassador Program.
Oliver Kiwanis Club presented a couple of big cheques to community initiatives this week.
On Wednesday, the non-profit presented two $1,000 donations.
"We had to cheque presentations today...one for Sage Valley Singers [and] another for the Oliver Ambassadors Program."
Sage Valley Singers is a community choir and the Oliver Ambassadors Program is a student program fostering leadership.
Photo: Kiwanis Club of Oliver (Facebook)
Oliver Kiwanis Club donates to Sage Valley Voices.
