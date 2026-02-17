285829
Osoyoos Golf Club announces opening in March

Sarah Crookall - Feb 17, 2026 / 4:00 am | Story: 599471

Osoyoos Golf Club has announced it will be opening its green on March 6.

"The fairways are ready. The patio is set. And we couldn’t be more excited to welcome you back," the golf club said on social media Sunday.

"Desert Gold. Park Meadows. And The Greenside Bar & Grill — all back and ready for another unforgettable year."

Osoyoos Golf Club added that the date is subject to change depending on weather.

This spring, the club will be bringing back the celebrated Rattlesnake Open golf tournament after a six year hiatus.

