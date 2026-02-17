Oliver/Osoyoos News
Osoyoos Golf Club announces opening in March
Golf club to open soon
Photo: Osoyoos Golf Club (Facebook)
Osoyoos Golf Club set to open March 6, 2026.
Osoyoos Golf Club has announced it will be opening its green on March 6.
"The fairways are ready. The patio is set. And we couldn’t be more excited to welcome you back," the golf club said on social media Sunday.
"Desert Gold. Park Meadows. And The Greenside Bar & Grill — all back and ready for another unforgettable year."
Osoyoos Golf Club added that the date is subject to change depending on weather.
This spring, the club will be bringing back the celebrated Rattlesnake Open golf tournament after a six year hiatus.
More Oliver/Osoyoos News
RECENT STORIES
- Carpooling rules for BCBehind the Wheel - 4:00 am
- Panel discussion on AINelson - 4:00 am
- Setting advocacy prioritiesKamloops - 4:00 am
- Golf club to open soonOsoyoos - 4:00 am
- 'Happy to see the end'Kelowna - 4:00 am
Real Estate
68 7735 Okanagan Hills Blvd
3 bedrooms 3 baths
$814,940
more details
3 bedrooms 3 baths
$814,940
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Bobbie (& Susie) South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links Town of Oliver
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
© 2026 Castanet.net