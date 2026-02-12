Oliver/Osoyoos News
Oliver and Osoyoos Rotary Clubs donate nearly $30K for hospital upgrade
Rotary clubs' $30K donation
Photo: South Okanagan Similkameen Medical Foundation
Rotary Clubs of Oliver and Osoyoos present cheque to SOSMF for SOGH upgrades.
The Rotary Clubs of Oliver and Osoyoos have donated nearly $30,000 to fund improvements at the South Okanagan General Hospital.
On Wednesday, the South Okanagan Similkameen Medical Foundation said both clubs contributed a combined $29,556.25 to the foundation's SOGH campaign.
"This generous gift is the result of the 'Service Above Self' spirit shown by both clubs, who joined forces to host tan elegant black-tie gala on January 24," SOSMF said.
SOSMF has pledged $2 million for a new digital X-ray machine, first-ever ultrasound capabilities, and SOGH staff housing.
"Thank you, Rotary, for being such vital partners in ensuring our hospital remains strong for everyone in the South Okanagan."
More Oliver/Osoyoos News
RECENT STORIES
- No evidence of 'epidemic'Canada - 12:55 pm
- Stink in the rink may be youOshawa - 12:18 pm
- Air Transat cuts U.S. flightsMontreal - 12:06 pm
- Risk-free real estateSponsored content - 12:01 pm
- Sharp and hilarious comedySalmon Arm - 12:00 pm
Real Estate
#14 - 4400 Gallaghers Dr E
3 bedrooms 3 baths
$914,900
more details
3 bedrooms 3 baths
$914,900
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
McFlurry South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links Town of Oliver
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
© 2026 Castanet.net