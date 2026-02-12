Oliver/Osoyoos News
Osoyoos Farmers' Market makes a comeback for Valentine's Day
Farmers' market comeback
Photo: Watermark Beach Resort (Facebook)
Osoyoos Farmers Market will return on Valentine's Day at the Watermark Beach Resort.
The Osoyoos Farmers' Market is making a special comeback for Valentine's Day.
On Saturday from 10 a.m. to 2 p.m., food, artisan crafts and handmade gifts will be up for purchase at Watermark Beach Resort.
"Join us for a cozy winter market filled with fresh local products, handmade goods, and community spirit," reads the event listing.
