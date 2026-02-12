284021
283877
Oliver/Osoyoos News  

Osoyoos Farmers' Market makes a comeback for Valentine's Day

Farmers' market comeback

Sarah Crookall - Feb 11, 2026 / 7:00 pm | Story: 598813

The Osoyoos Farmers' Market is making a special comeback for Valentine's Day.

On Saturday from 10 a.m. to 2 p.m., food, artisan crafts and handmade gifts will be up for purchase at Watermark Beach Resort.

"Join us for a cozy winter market filled with fresh local products, handmade goods, and community spirit," reads the event listing.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Oliver/Osoyoos News

285502