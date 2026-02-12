284021
MP Helena Konanz to hold open house at Osoyoos museum

Sarah Crookall - Feb 11, 2026 / 6:47 pm | Story: 598731

Osoyoos residents will be able to speak with their member of parliament during an open house next week.

On Feb. 17 from 1:30 to 3 p.m., Similkameen-South Okanagan-West Kootenay MP Helena Konanz will be at the
Osoyoos and District Museum and Archives.

According to Konanz's office, the open house will focus on federal programs for seniors, and "give MP Konanz the opportunity to hear what’s important to you."

Coffee will be served in the multi-purpose room.

