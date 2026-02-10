Oliver/Osoyoos News
Town of Osoyoos hosts free xeriscaping workshop
Learn to xeriscape for free
Photo: Sagebrush Nursery (Facebook)
Image from Sagebrush Nursery, which specializes in xeriscaping.
The Town of Osoyoos is hosting a free xeriscape workshop for participants to learn about FireSmart, drought-tolerant planting.
On Feb. 28 from 1:30 to 3 p.m., executive director of the Okanagan Xerriscape Association Sigrie Kendrick will be sharing landscaping fundamentals at the Sonora Community Centre in Room 4/5.
"You will also learn how Okanagan native plants can be used to enhance the climate-resilience of your garden and how xeriscape can co-exist with FireSmart guidelines," reads the event listing.
For more information and to register, email [email protected].
