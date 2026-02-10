283048
Oliver/Osoyoos News  

Town of Osoyoos hosts free xeriscaping workshop

Learn to xeriscape for free

Sarah Crookall - Feb 10, 2026 / 4:00 am | Story: 598488

The Town of Osoyoos is hosting a free xeriscape workshop for participants to learn about FireSmart, drought-tolerant planting.

On Feb. 28 from 1:30 to 3 p.m., executive director of the Okanagan Xerriscape Association Sigrie Kendrick will be sharing landscaping fundamentals at the Sonora Community Centre in Room 4/5.

"You will also learn how Okanagan native plants can be used to enhance the climate-resilience of your garden and how xeriscape can co-exist with FireSmart guidelines," reads the event listing.

For more information and to register, email [email protected].

