Oliver/Osoyoos News
Osoyoos Fire Rescue visits elementary school for cancer awareness
Fire team visits school
Photo: Osoyoos Fire Rescue (Facebook)
Osoyoos Frie Rescue visit school to talk Firefighter Cancer Awareness Month..
Osoyoos Fire Rescue visited Osoyoos Elementary School to talk cancer awareness Thursday.
In a Diversity and Inclusive Kids group, the firefighters spoke about Firefighter Cancer Awareness Month and fire safety.
"Students engaged in thoughtful conversations about what firefighters do, the exposures we face on the job, and important fire safety tips they can practice at home," OFR said on social media.
"We appreciated the insightful questions and the opportunity to share more about firefighter health and safety."
