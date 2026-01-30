282897
Osoyoos Fire Rescue visits elementary school for cancer awareness

Sarah Crookall - Jan 30, 2026 / 3:15 pm | Story: 596835

Osoyoos Fire Rescue visited Osoyoos Elementary School to talk cancer awareness Thursday.

In a Diversity and Inclusive Kids group, the firefighters spoke about Firefighter Cancer Awareness Month and fire safety.

"Students engaged in thoughtful conversations about what firefighters do, the exposures we face on the job, and important fire safety tips they can practice at home," OFR said on social media.

"We appreciated the insightful questions and the opportunity to share more about firefighter health and safety."

