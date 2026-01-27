283048
Oliver/Osoyoos News  

Oliver/Osoyoos Search and Rescue members get avalanche training

Avalanche training at Baldy

Sarah Crookall - Jan 27, 2026 / 4:00 am | Story: 596269

Oliver/Osoyoos Search and Rescue members completed avalanche training at Baldy Mountain over the weekend.

OOSAR members and one from Grand Forks Search and Rescue and Baldy Mountain Resort earned Avalanche Skills Training Level 1.

"When heading into the mountains it’s just as important, to have the training and know-how to respond effectively if something goes wrong in the backcountry," said OOSAR on social media Sunday

"Always check avalanche forecasts and conditions and 'know before you snow.'"

