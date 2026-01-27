Oliver/Osoyoos News
Oliver/Osoyoos Search and Rescue members get avalanche training
Avalanche training at Baldy
Photo: Oliver/Osoyoos Search and Rescue
OOSAR and Grand Forks receive Avalanche Skills Training Level 1 on Baldy Mountain.
Oliver/Osoyoos Search and Rescue members completed avalanche training at Baldy Mountain over the weekend.
OOSAR members and one from Grand Forks Search and Rescue and Baldy Mountain Resort earned Avalanche Skills Training Level 1.
"When heading into the mountains it’s just as important, to have the training and know-how to respond effectively if something goes wrong in the backcountry," said OOSAR on social media Sunday
"Always check avalanche forecasts and conditions and 'know before you snow.'"
More Oliver/Osoyoos News
RECENT STORIES
- Dozens at budget meetingKamloops - 4:00 am
- Letter sparks fire discussionSalmon Arm - 4:00 am
- More local students at TRUKamloops - 4:00 am
- Legion crosswalk plannedWest Kelowna - 4:00 am
- Property values up slightlyPenticton - 4:00 am
Real Estate
#13 - 3888 Gallaghers Pinnacle Way
2 bedrooms 3 baths
$879,900
more details
2 bedrooms 3 baths
$879,900
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Eeyore South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links Town of Oliver
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
© 2026 Castanet.net