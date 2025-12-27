Oliver/Osoyoos News
Oliver warming shelter to open due to cold temperatures
Shelter opens during cold
Photo: Sarah Crookall
Oliver Missions Society outreach vehicle.
The temporary shelter at Oliver's Seventh Day Adventist Church is expected to open due to cold temperatures over the weekend.
Starting at 4 p.m. on Saturday, December 27, members from the church and Oliver Missions Society will be providing shelter, beds, and food at 748 Similkameen Ave.
"We are in need of a few supplies; coffee, cream, hot chocolate, milk and fruit," the mission society said on social media on Friday.
To make a donation, call 250-408-8527.
