Oliver/Osoyoos News  

Oliver warming shelter to open due to cold temperatures

Shelter opens during cold

Sarah Crookall - Dec 27, 2025 / 4:00 am | Story: 591255

The temporary shelter at Oliver's Seventh Day Adventist Church is expected to open due to cold temperatures over the weekend.

Starting at 4 p.m. on Saturday, December 27, members from the church and Oliver Missions Society will be providing shelter, beds, and food at 748 Similkameen Ave.

"We are in need of a few supplies; coffee, cream, hot chocolate, milk and fruit," the mission society said on social media on Friday.

To make a donation, call 250-408-8527.

