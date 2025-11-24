284368
Oliver Fire Department trains for elevator rescue

Preparing for elevator rescue

Sarah Crookall - Nov 24, 2025

Oliver Fire Department members keep sharpening their skills with the weekend serving as Elevator Rescue Training.

On Saturday, the department shared photos of team members taking flashlights into scenarios for such a rescue.

"Through classroom and hands on in the field training they are now better prepared to remove residents from stalled elevators," OFD said on social media.

"Thanks to ESI Elevator Solutions Inc for spending their weekend with our team."

