Oliver/Osoyoos News
Oliver Fire Department trains for elevator rescue
Preparing for elevator rescue
Photo: Oliver Fire Department (Facebook)
OFD learns elevator rescue over weekend.
Oliver Fire Department members keep sharpening their skills with the weekend serving as Elevator Rescue Training.
On Saturday, the department shared photos of team members taking flashlights into scenarios for such a rescue.
"Through classroom and hands on in the field training they are now better prepared to remove residents from stalled elevators," OFD said on social media.
"Thanks to ESI Elevator Solutions Inc for spending their weekend with our team."
Photo: Oliver Fire Department (Facebook)
OFD learns elevator rescue.
More Oliver/Osoyoos News
RECENT STORIES
- Capitol cave culture cinemaNelson - 4:00 am
- WolfPack set for nationalsKamloops - 4:00 am
- Charity store needs supportSummerland - 4:00 am
- Walk draws hundredsKelowna - 4:00 am
- Kelowna car vandalizedKelowna - 4:00 am
Real Estate
201,600 Sarsons Road
2 bedrooms 2 baths
$549,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$549,000
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Susie (& Bobbie) South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links Town of Oliver
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
© 2026 Castanet.net