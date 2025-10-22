277731
Town of Osoyoos to host free family Halloween night

Families can get spooky

Sarah Crookall - Oct 21, 2025 / 7:00 pm | Story: 579267

The Town of Osoyoos is hosting a free Halloween Family Night with plenty of spooky fun this Halloween.

On Oct. 31 from 5 p.m. to 8 p.m., families and children up to 12 years old can enjoy music, games, and photos at the Sonora Community Centre.

Free hot dogs and candy will be available.

The event is sponsored by Osoyoos Elks Lodge.

