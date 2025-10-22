Oliver/Osoyoos News
Town of Osoyoos to host free family Halloween night
Families can get spooky
Photo: Pixabay
Carved pumpkins.
The Town of Osoyoos is hosting a free Halloween Family Night with plenty of spooky fun this Halloween.
On Oct. 31 from 5 p.m. to 8 p.m., families and children up to 12 years old can enjoy music, games, and photos at the Sonora Community Centre.
Free hot dogs and candy will be available.
The event is sponsored by Osoyoos Elks Lodge.
More Oliver/Osoyoos News
RECENT STORIES
- Found dead in dark homeMontreal - 6:36 pm
- Carney stands by speechQuebec - 6:35 pm
- Wedding pleads not guiltyCanada/U.S. - 6:35 pm
- Calgary doctor denied bailAlberta - 6:33 pm
- Alex Pretti: what we knowMinneapolis - 6:32 pm
Real Estate
5220 Sutherland Road
3 bedrooms 2 baths
$920,000
more details
3 bedrooms 2 baths
$920,000
more details
South Okanagan BC SPCA Featured Pet
Eeyore South Okanagan BC SPCA >
South Okanagan Quick Links Town of Oliver
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
Town of Osoyoos
Village of Keremeos
Okanagan Falls
Interior Health
Okanagan College
Regional District Okanagan-Similkameen
Oliver/Osoyoos Discussion Forum
School District 53 - Okanagan Similkameen
Okanagan Regional Library
Osoyoos Lake Water Quality Society
Don't Move a Mussel
BC Livestock Prices
© 2026 Castanet.net