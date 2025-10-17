277731
Osoyoos offers Big Boo Bash Halloween crafting event for kids

Sarah Crookall - Oct 16, 2025 / 7:00 pm | Story: 578428

Kiddos can join in on Osoyoos' Big Boo Bash event with crafting fun ahead of Halloween.

On Oct. 30 from 10 to 10:45 a.m., the Town of Osoyoos is hosting an exciting event for children aged three to five at the Sonora Community Centre.

"Come join us for creepy, crawly crafts, frightening fun activities and ghostly goodies," reads an event poster.

Crafting materials will be supplied. Parental participation is required.

To register, visit the Sonora Community Centre or click here.

