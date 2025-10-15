283048
Oliver/Osoyoos News  

Lower Similkameen Indian Band's ntámłqən school holds corn fundraiser for field trips

Sarah Crookall - Oct 15, 2025 / 4:00 am | Story: 577934

The Lower Similkameen Band's ntámłqən Community Band School is holding a corn fundraiser on Wednesday.

"Support your local students and staff with buying locally grown corn," LSIB said in a Tuesday social media post.

From 8 a.m. to 4 p.m., local Cawston corn will be on sale at the school for $5 a dozen.

Funds raised will support student field trips.

