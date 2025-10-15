Oliver/Osoyoos News
Lower Similkameen Indian Band's ntámłqən school holds corn fundraiser for field trips
Selling corn for field trips
Photo: ntám?q?n Community Band School
Students in a ntám?q?n classroom.
The Lower Similkameen Band's ntámłqən Community Band School is holding a corn fundraiser on Wednesday.
"Support your local students and staff with buying locally grown corn," LSIB said in a Tuesday social media post.
From 8 a.m. to 4 p.m., local Cawston corn will be on sale at the school for $5 a dozen.
Funds raised will support student field trips.
