In-person utility bill pickup available at Oliver Town Hall during postal strike

Sarah Crookall - Oct 2, 2025 / 7:00 pm | Story: 575730

Oliver residents can pickup utility invoices at Town Hall during the ongoing Canada Post strike.

As of Oct. 8, utility invoices will be available for in-person pickup from the finance department.

"To protect your privacy — including mailing addresses and access codes — residents must present photo ID when picking up their invoice," the town said in a public notice.

Alternatively, homeowners can also view and pay their bills online.

