Oliver/Osoyoos News
In-person utility bill pickup available at Oliver Town Hall during postal strike
Utility bills at Town Hall
Photo: Sarah Crookall
Town of Oliver
Oliver residents can pickup utility invoices at Town Hall during the ongoing Canada Post strike.
As of Oct. 8, utility invoices will be available for in-person pickup from the finance department.
"To protect your privacy — including mailing addresses and access codes — residents must present photo ID when picking up their invoice," the town said in a public notice.
Alternatively, homeowners can also view and pay their bills online.
