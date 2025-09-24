Oliver/Osoyoos News
Service Canada pop-up at Osoyoos' Sonora Community Centre Wednesday
Service Canada in town
Photo: Sarah Keller (Facebook)
Service Canada pop-up location in Osoyoos Sept. 24.
A Service Canada pop-up is in Osoyoos until Wednesday afternoon.
The government service is providing in-person assistance at the Sonora Community Centre until 3:30 p.m.
The nearest permanent location is in Penticton, providing quicker access for rural South Okanagan residents.
Service Canada pop-ups are available twice a year in the spring and fall, according to a Sonora Centre representative.
