274695
Oliver/Osoyoos News  

Service Canada pop-up at Osoyoos' Sonora Community Centre Wednesday

Service Canada in town

Sarah Crookall - Sep 24, 2025 / 1:53 pm | Story: 574232

A Service Canada pop-up is in Osoyoos until Wednesday afternoon.

The government service is providing in-person assistance at the Sonora Community Centre until 3:30 p.m.

The nearest permanent location is in Penticton, providing quicker access for rural South Okanagan residents.

Service Canada pop-ups are available twice a year in the spring and fall, according to a Sonora Centre representative.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Oliver/Osoyoos News

281208