Offbeat
Baby loves face makeup
Baby is loving his Halloween makeup.
How does this story make you feel? (73 total votes)
Castanet MoodMeter
Amused16.4%
Happy19.2%
Entertained2.7%
Amazed0.0%
Awesome12.3%
Hilarious49.3%
View the complete Offbeat archive
Previous Stories
- Cutie comes running Feb 14
- Locked OUT Feb 13
- No personal space Feb 12
- Little wizard Feb 11
- Send in Chico! Feb 10
- Puppy learns to howl Feb 9
- First look Feb 8
- Quick car snack Feb 7
- New rib, who's dis? Feb 6
- Innocent! Feb 5
- No soliciting! Feb 4
- Milton is mad Feb 3
© 2026 Castanet.net