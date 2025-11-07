Offbeat
Grandma walk
Kid shows mom his grandma walk.
How does this story make you feel? (70 total votes)
Castanet MoodMeter
Amused21.4%
Happy0.0%
Entertained2.9%
Amazed2.9%
Awesome4.3%
Hilarious68.6%
View the complete Offbeat archive
Previous Stories
- No personal space Feb 12
- Little wizard Feb 11
- Send in Chico! Feb 10
- Puppy learns to howl Feb 9
- First look Feb 8
- Quick car snack Feb 7
- New rib, who's dis? Feb 6
- Innocent! Feb 5
- No soliciting! Feb 4
- Milton is mad Feb 3
- Baby Mob Boss Feb 2
- Hey Mom! Feb 1
© 2026 Castanet.net