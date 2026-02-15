285329
Kelowna News  

Stranded hikers spend a cold night in Okanagan Mountain Park south of Kelowna

Cold night for hikers

Cindy White - Feb 15, 2026 / 11:38 am | Story: 599371

A group of hikers spent the night in the cold in Okanagan Mountain Park south of Kelowna.

Central Okanagan Search and Rescue received a call around 6 p.m. on Saturday, asking for assistance for several hikers stranded in the Baker Lake area of Okanagan Mountain Park.

The park spans coverage zones for both COSAR and Penticton Search and Rescue. COSAR said that after consulting with the regional rescue teams, the group of hikers was advised to shelter in place.

The hikers were uninjured and equipped to spend the night on the mountain. They were successfully rescued early Sunday morning.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums


More Kelowna News

285502