Kelowna News
Stranded hikers spend a cold night in Okanagan Mountain Park south of Kelowna
Cold night for hikers
Photo: COSAR
A group of stranded hikers was brought to safety early Sunday morning after spending the night in Okanagan Mountain Park.
A group of hikers spent the night in the cold in Okanagan Mountain Park south of Kelowna.
Central Okanagan Search and Rescue received a call around 6 p.m. on Saturday, asking for assistance for several hikers stranded in the Baker Lake area of Okanagan Mountain Park.
The park spans coverage zones for both COSAR and Penticton Search and Rescue. COSAR said that after consulting with the regional rescue teams, the group of hikers was advised to shelter in place.
The hikers were uninjured and equipped to spend the night on the mountain. They were successfully rescued early Sunday morning.
More Kelowna News
RECENT STORIES
- Agreement to boost securityCanada - 11:53 am
- Cold night for hikersOkanagan Mountain Park - 11:38 am
- 'High risk offender' arrestedOsoyoos - 11:32 am
- Vees sweep Royals 5-2Penticton - 11:16 am
- Women will get TogetHERKelowna - 11:00 am
Real Estate
600 Sarsons Road #109
2 bedrooms 2 baths
$699,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$699,000
more details
Kelowna BC SPCA Featured Pet
Wanda Kelowna BC SPCA >
Okanagan Quick Links City of Kelowna
Airport Arrivals
Airport Departures
Kelowna Discussion Forum
Kelowna Transit
Kelowna Road Closures
Tourism Kelowna
Central Okanagan Regional District
District of Peachland
District of Lake Country
Interior Health
UBC Okanagan
Okanagan College
School District 23
Okanagan Regional Library
Airport Arrivals
Airport Departures
Kelowna Discussion Forum
Kelowna Transit
Kelowna Road Closures
Tourism Kelowna
Central Okanagan Regional District
District of Peachland
District of Lake Country
Interior Health
UBC Okanagan
Okanagan College
School District 23
Okanagan Regional Library
© 2026 Castanet.net