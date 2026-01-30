282897
281819
Kelowna News  

Controlled burn visible from downtown Kelowna

Controlled burn visible

Kathy Michaels - Jan 30, 2026 / 10:24 am | Story: 596982

A fire burning above the Clifton neighbourhood of Kelowna is not cause for concern, fire officials say.

This is a private development doing fuel mitigation," Jason Bedell, Kelowna assistant fire chief, said in an emailed statement.

He said the fire department is aware of the fire and it's permitted.

Back to Homepage

281380
TyposNews TipsForums


More Kelowna News

279943