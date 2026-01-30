Kelowna News
Controlled burn visible from downtown Kelowna
Controlled burn visible
Photo: Contributed
Flames from a fuel mitigation project are visible from downtown Kelowna.
A fire burning above the Clifton neighbourhood of Kelowna is not cause for concern, fire officials say.
This is a private development doing fuel mitigation," Jason Bedell, Kelowna assistant fire chief, said in an emailed statement.
He said the fire department is aware of the fire and it's permitted.
