Kelowna News
Kelowna RCMP presence closes Cooper Road overnight
Police presence closes road
Photo: Kirk Penton
Police vehicles and tape are set up across Cooper Road near an apartment complex.
Cooper Road has been closed since late last night due to a large police presence.
According to Castanet readers, police have been at the scene just off of Benvoulin Road since late Saturday night.
Cooper Road is currently closed, with police vehicles and tape set up across the roadway near an apartment building.
Castanet has reached out to Kelowna RCMP and this story will be updated if more information becomes available.
