282782
282313
Kelowna News  

Kelowna RCMP presence closes Cooper Road overnight

Police presence closes road

Josh Dawson - Jan 25, 2026 / 11:22 am | Story: 596094

Cooper Road has been closed since late last night due to a large police presence.

According to Castanet readers, police have been at the scene just off of Benvoulin Road since late Saturday night.

Cooper Road is currently closed, with police vehicles and tape set up across the roadway near an apartment building.

Castanet has reached out to Kelowna RCMP and this story will be updated if more information becomes available.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Kelowna News

279908