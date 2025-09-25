274695
Cyclist injured at Hollywood Road crosswalk

Cyclist struck near plaza

Madison Reeve - Sep 25, 2025 / 12:55 pm | Story: 574450

A cyclist was struck at a crosswalk on Hollywood Road North, just outside Willow Park Plaza, around 12:40 p.m. Thursday.

Police, fire, and ambulance crews are at the scene assessing the patient.

Paramedics were seen applying a neck and head brace to the injured rider.

The extent of the rider's injuries are unknown at this time.

Traffic in the area is slow-moving.

