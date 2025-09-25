Kelowna News
Cyclist injured at Hollywood Road crosswalk
Cyclist struck near plaza
Photo: Contributed
Paramedics assist an injured cyclist after a crash on Hollywood Road
A cyclist was struck at a crosswalk on Hollywood Road North, just outside Willow Park Plaza, around 12:40 p.m. Thursday.
Police, fire, and ambulance crews are at the scene assessing the patient.
Paramedics were seen applying a neck and head brace to the injured rider.
The extent of the rider's injuries are unknown at this time.
Traffic in the area is slow-moving.
