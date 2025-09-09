Shawn Desman announces Kelowna tour stop

Multi-platinum Canadian performer Shawn Desman will be performing in Kelowna this winter as part of his cross country tour.
The Back To Life Tour was first announced this past May and will see Desman travel coast to coast this fall, performing in 19 cities across Canada. The Kelowna show will be Nov. 20.
Desman announced Tuesday the tour will end Dec. 12 in Toronto with a show that promises to be bigger, louder, and more electric than ever; joined by special guest and “BODY” collaborator Jamie Fine.
Tickets for the Toronto show go on sale Friday, Sept. 12 at 7 a.m.
For full tour dates and ticket info, visit www.shawndesman.com.
November 4 - Fredericton, NB - Playhouse
November 5 - St. John, NB - Imperial Theatre
November 6 - Halifax, NS - The Lighthouse
November 7 - Charlottetown, PEI - PEI Brewing Company
November 20 - Kelowna, BC - Community Theatre
November 21 - Victoria, BC - Royal Theatre
November 22 - Vancouver, BC - Orpheum*
November 25 - Edmonton, AB - Northern Jubilee*
November 26 - Saskatoon, SK - TCU Place
November 27 - Calgary, AB - Southern Jubilee*
November 29 - Regina, SK - Casino Regina
November 30 - Winnipeg, MB - Club Regent Event Centre
December 2 - Parry Sound, ON - Stockey Centre*
December 4 - Kitchener, ON - Centre In The Square
December 5 - London, ON - London Music Hall
December 6 - Windsor, ON - The Colosseum
December 9 - Montreal, QC - MTelus
December 10 - Ottawa, ON - Bronson Centre
December 12 - Toronto, ON - HISTORY