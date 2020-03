3. Development Application Reports & Related Bylaws

3.1 Dilworth 1525, TA20-0003 and Z20-0003, WGP-236 Holdings Ltd., Inc. No BC0656353

4. Bylaws for Adoption (Development Related)

4.1 to 4.6

5. Non-Development Reports & Related Bylaws

5.1 Transportation Master Plan Phase 3 Engagement Summary

5.2 2040 OCP Parks & Open Spaces Strategies

5.3 Annual Housing Report

5.4 Healthy Housing Strategy Update

5.5 and 6.6 Stewart Road West, RN18-0002 (BL12000) - City of Kelowna