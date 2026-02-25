287946
Police incident forces brief lockdown at Kamloops' Royal Inland Hospital

Tim Petruk - Feb 25, 2026 / 4:00 am | Story: 600584

Little is known about a police incident at Royal Inland Hospital on Tuesday morning that led to a brief lockdown.

Police have so far not responded to Castanet’s request for information, but Interior Health confirmed the lockdown.

“The Clinical Services Building on the Royal Inland Hospital campus was briefly restricted due to an RCMP incident unrelated to Interior Health,” Gerry Desilets, RIH’s executive director of clinical operations, said in a statement to Castanet.

The Clinical Services Building is located along Columbia Street and includes the hospital’s four-storey public parkade, as well as a floor of outpatient services.

