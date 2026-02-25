Kamloops News
Police incident forces brief lockdown at Kamloops' Royal Inland Hospital
Brief lockdown at hospital
Photo: Michael Potestio
A Kamloops RCMP cruiser parked outside the Royal Inland Hospital emergency room on Tuesday, Feb. 24, 2026.
Little is known about a police incident at Royal Inland Hospital on Tuesday morning that led to a brief lockdown.
Police have so far not responded to Castanet’s request for information, but Interior Health confirmed the lockdown.
“The Clinical Services Building on the Royal Inland Hospital campus was briefly restricted due to an RCMP incident unrelated to Interior Health,” Gerry Desilets, RIH’s executive director of clinical operations, said in a statement to Castanet.
The Clinical Services Building is located along Columbia Street and includes the hospital’s four-storey public parkade, as well as a floor of outpatient services.
More Kamloops News
RECENT STORIES
- No single cause or solutionKamloops - 4:00 am
- Cancer awareness on tarmacKamloops - 4:00 am
- Brief lockdown at hospitalKamloops - 4:00 am
- Court voids resort covenantWest Kelowna - 4:00 am
- AAP for water system workBlind Bay - 4:00 am
Real Estate
12-1020 Lanfranco Road
2 bedrooms 2 baths
$544,000
more details
2 bedrooms 2 baths
$544,000
more details
Kamloops BC SPCA Featured Pet
Pickle (and Ash) Kamloops BC SPCA >
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
© 2026 Castanet.net