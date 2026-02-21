283113
287832
Kamloops News  

Southeast District major crimes Mounties investigating apparent homicide in Merritt

Police investigating death

Michael Potestio - Feb 21, 2026 / 11:05 am | Story: 600150

Police are investigating an apparent homicide in Merritt's Diamond Vale neighbourhood.

The BC RCMP confirmed to Castanet via email that one person was found deceased at a residence in the 1900-block of Houston Street on Friday at approximately 11:41 a.m.

Mounties said the incident is believed to be targeted.

The investigation has since been turned over to the Southeast District Major Crime Unit.

Back to Homepage

TyposNews TipsForums
Post a Comment


More Kamloops News

285502