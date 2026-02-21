Kamloops News
Southeast District major crimes Mounties investigating apparent homicide in Merritt
Police investigating death
Photo: Colin Dacre
File photo of RCMP flash.
Police are investigating an apparent homicide in Merritt's Diamond Vale neighbourhood.
The BC RCMP confirmed to Castanet via email that one person was found deceased at a residence in the 1900-block of Houston Street on Friday at approximately 11:41 a.m.
Mounties said the incident is believed to be targeted.
The investigation has since been turned over to the Southeast District Major Crime Unit.
More Kamloops News
RECENT STORIES
- Eby: 'Disturbing' allegationsTumbler Ridge - 11:16 am
- Police investigating deathMerritt - 11:05 am
- Lucrative government jobsWriter's Bloc - 11:00 am
- No charges in landslideSquamish - 10:18 am
- Water advisory plannedKelowna - 10:00 am
Real Estate
1181 Sunset Drive
0 bedrooms 1 baths
$358,000
more details
0 bedrooms 1 baths
$358,000
more details
Kamloops BC SPCA Featured Pet
Pickle (and Ash) Kamloops BC SPCA >
Kamloops Quick Links City of Kamloops
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
Kamloops Weather
Tourism Kamloops
Kamloops Transit
Airport Arrivals
Airport Departures
School District 73
Kamloops Classifieds
Kamloops Discussion Forum
Thompson-Nicola Regional District
Interior Health
Thompson Rivers University
Thompson Career College
Thompson-Nicola Regional Library
Kamloops Real Estate
© 2026 Castanet.net