BCLC, Cascades Casino to host free Viva Las Vegas night featuring Elvis tributes, showgirl performances
You won’t need a passport to soak up some Las Vegas glitz this weekend.
BCLC and Cascades Casino Kamloops are teaming up to host Viva Las Vegas, a free Vegas-themed night at the casino that looks to bring showgirls, Elvis tributes and Rat Pack-era nostalgia to the Tournament Capital.
Organizers said the gaming floor will be transformed with live performances, interactive trivia for prizes and themed photo booths, as well as complimentary snacks and drinks.
The 19-plus event runs from 7:30 p.m. to 10:30 p.m. at Cascades Casino, 1555 Versatile Dr., on Saturday, Feb. 21.
Entry is free and no registration is required.
