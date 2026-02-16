285829
Kamloops News  

Three-week Kamloops Festival of the Performing Arts gets underway on Feb. 22

Festival kicks off in a week

Tim Petruk - Feb 15, 2026 / 6:00 pm | Story: 599167

The 93rd edition of the Kamloops Festival of the Performing Arts will get underway in one week.

The three-week festival provides a stage for adjudicated competition in dance, voice, instrumental and speech categories.

It’s scheduled to start on Sunday, Feb. 22, and the festival will wrap up on Sunday, March 15, with a concert at Sagebrush Theatre.

For more information, click here.

