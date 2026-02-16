Kamloops News
Three-week Kamloops Festival of the Performing Arts gets underway on Feb. 22
Festival kicks off in a week
Photo: Kamloops Festival of the Performing Arts/Facebook
FILE - Dancers on stage competing in a previous Kamloops Festival of the Performing Arts.
The 93rd edition of the Kamloops Festival of the Performing Arts will get underway in one week.
The three-week festival provides a stage for adjudicated competition in dance, voice, instrumental and speech categories.
It’s scheduled to start on Sunday, Feb. 22, and the festival will wrap up on Sunday, March 15, with a concert at Sagebrush Theatre.
Photo: Kamloops Festival of the Performing Arts
