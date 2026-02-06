Kamloops News
Flood of Kamloops RCMP to Sahali connected to mental health incident, police say
Mounties swarm Sahali
Photo: Castanet
FILE - Lights on top of an RCMP vehicle
Mounties say a mental health call triggered a major police response in Sahali on Thursday afternoon.
Castanet Kamloops began receiving reports of a large police presence headed up Columbia Street shortly after 4 p.m.
Mounties said it was related to a person in mental health crisis.
“Due to the nature of the call and privacy rights of everyone concerned, I won’t be providing any details other than to say that a person was apprehended safely and taken to hospital for any medical treatment they might require,” RCMP Staff Sgt. Kris Clark told Castanet.
Kamloops Real Estate
