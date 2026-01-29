279663
Kamloops News  

Royal Canadian Air Force CP-140 Aurora spotted above Kamloops was part of pilot training

Air Force training in sky

Michael Potestio - Jan 29, 2026 / 1:34 pm | Story: 596641

A large Royal Canadian Air Force patrol plane circling over Kamloops on Monday was part of a scheduled training run for crews from 19 Wing Comox.

RCAF spokesperson David Lavallee told Castanet Kamloops the large military plane’s crew was doing pilot-proficiency training, which included standard airport circuits and practice landings at Kamloops Airport.

The training ran for about 90 minutes, and Lavallee said these types of flights are a normal and essential part of maintaining aircrew readiness and operational capability.

