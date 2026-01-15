Kamloops News
RCMP ask for tips in search for missing Kamloops woman
Police seek missing woman
Photo: RCMP
Casey Paulsen was last seen on Jan. 9.
Mounties are asking for tips that may lead to the location of a Kamloops woman who hasn't been seen since last week.
Kamloops RCMP said in a news release the last known contact with Paulsen, 35, was on Jan. 9. She was reported missing on Wednesday, Jan. 14.
“Police are looking to confirm Casey’s whereabouts and wellbeing,” said RCMP Cpl. Dana Napier.
“Her absence and lack of contact is out of character for her.”
Paulsen is described as standing five-foot six and has brown hair and hazel eyes.
Anyone who has seen Paulsen or may have information about her location is asked to contact Kamloops RCMP at 250-828-3000.
