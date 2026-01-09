Kamloops News
Fullest Table giving away two tickets to upcoming supper club
Win tickets to Fullest Table
Photo: Castanet
The Fullest Table is giving Castanet Kamloops readers the chance to win two tickets to its next women’s supper club.
The Inner Seasons Series is is billed as an intimate evening for women of all ages and stages focused on hormones, menstrual cycles, perimenopause and menopause.
“This gathering blends education with connection, offering a relaxed, welcoming space to learn, ask questions and connect with other women,” organizers said.
Tickets are $165, but two will be given away for free in a contest to a lucky Castanet Kamloops reader. To enter, click here.
