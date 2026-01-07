Kamloops News
Multi-vehicle crash closes Highway 5 near Clearwater in North Thompson Valley
Hwy. 5 closed after crash
Photo: Facebook/Skilled Truckers Canada
Highway 5 is closed south of Clearwater on Wednesday, Jan. 7, following a multi-vehicle collision.
Highway 5 is closed in both directions north of Kamloops following a multi-vehicle crash on Wednesday morning involving a commercial transport truck.
According to DriveBC, the road is closed south of Clearwater between Hummingbird Road and Pumping Station Road.
Photos posted to the Skilled Truckers Canada Facebook page shows at least one semi was involved. Conditions appear to be slick.
Drivers are being told to expect delays. The next update is expected at 11 a.m.
