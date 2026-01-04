282077
Kamloops News  

Registration open for PacificSport Interior BC multi-sport camps for kids

Introducing kids to sports

Kristen Holliday - Jan 3, 2026 / 6:00 pm | Story: 592094

Registration is open for Pro-D day and spring break camps designed to introduce kids to several different sports.

PacificSport Interior BC’s XploreSportz multi-sport camps will be running on Feb. 6, and over each of the two weeks of spring break.

“XploreSportz Pro-D day, spring break and summer camps offer participants between the ages of seven and 12 an opportunity to discover a variety of sports, many non-traditional in a fun and non-competitive environment,” reads a statement from PacificSport.

The camps are held at the Tournament Capital Centre.

For more information on the sports camps or to register, click here.

