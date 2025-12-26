Kelowna's Homepage
Thursday, Dec 25
Kamloops News  

Coquihalla closed southbound south of Merritt

Coq closed southbound

Colin Dacre - Dec 25, 2025 / 8:08 pm | Story: 591166

The Coquihalla Highway is closed to southbound traffic south of Merritt.

The closure between Larson Hill and Comstock is due to a vehicle incident, said DriveBC.

Northbound traffic is not impacted.

Conditions on the highway are described as slushy sections with compact snow, which continues to fall.

There is no estimated time of reopening.

