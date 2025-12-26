Kamloops News
Coquihalla closed southbound south of Merritt
Coq closed southbound
Photo: DriveBC
Highway 5 about 15km south of Merritt at Comstock Road, looking north.
The Coquihalla Highway is closed to southbound traffic south of Merritt.
The closure between Larson Hill and Comstock is due to a vehicle incident, said DriveBC.
Northbound traffic is not impacted.
Conditions on the highway are described as slushy sections with compact snow, which continues to fall.
There is no estimated time of reopening.
⛔️UPDATE #CoquihallaHwy - the highway is closed to southbound traffic between Larson Hill and Comstock Rd due to the vehicle incident.— DriveBC (@DriveBC) December 26, 2025
A detour is in effect.#BCHwy5
ℹ️https://t.co/I1t6oUImBK https://t.co/Cxp9fJWbDI
