Prize pack handed out to winner of 2025 Christmas in Kamloops contest

Reader wins Christmas prize

Tim Petruk - Dec 25, 2025 / 6:00 pm | Story: 591005

Christmas came early for one Castanet reader who was selected as the lucky winner of the fifth-annual Christmas in Kamloops Contest, taking home more than $1,000 in cash and prizes.

Laurel Jones stopped by the Brendan Shaw Real Estate office on Victoria Street to pick up her prize — an assortment of prizes including $500 in cash and $150 gift cards to Roots by Wamaco, Simply Health Solutions, Blissfully Balanced Baker and the Knouff Lake Wilderness Lodge, as well as $200 worth of Kami the Fish merch from the Kamloops and District Chamber of Commerce.

The contest is presented by Brendan Shaw Real Estate and Castanet Kamloops.

