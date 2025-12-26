Kamloops News
Prize pack handed out to winner of 2025 Christmas in Kamloops contest
Reader wins Christmas prize
Photo: Castanet
Laurel Jones (second from right) was presented with the Christmas in Kamloops prize pack on Tuesday morning at the Brendan Shaw Real Estate office on Victoria Street. Joining Jones, from left to right, were BSRE’s Michaela Domain, Castanet Kamloops digital account manager Jason D’Souza and BSRE’s Dana Storfield.
Christmas came early for one Castanet reader who was selected as the lucky winner of the fifth-annual Christmas in Kamloops Contest, taking home more than $1,000 in cash and prizes.
Laurel Jones stopped by the Brendan Shaw Real Estate office on Victoria Street to pick up her prize — an assortment of prizes including $500 in cash and $150 gift cards to Roots by Wamaco, Simply Health Solutions, Blissfully Balanced Baker and the Knouff Lake Wilderness Lodge, as well as $200 worth of Kami the Fish merch from the Kamloops and District Chamber of Commerce.
The contest is presented by Brendan Shaw Real Estate and Castanet Kamloops.
